Inutile fare il titolo su un anziano morto e il vaccino se poi si dice che non c’è connessione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se nel titolo si ammicca a un presunto collegamento tra un anziano morto e il vaccino anti-Covid, allora non si sta rendendo un buon servizio. Anzi, si potrebbe persino parlare di bufala anziano vaccinato morto qualche giorno dopo la somministrazione. Sui social network, nella fattispecie, è stato notato questo titolo dell’Urban Post, un web magazine fondato nel 2012 che si propone di non dare le solite notizie, ma di stimolare la curiosità e la voglia di conoscere il mondo. Il titolo proposto dalla testata per una news relativa a un episodio accaduto in Israele è stato: vaccino Covid Pfizer, anziano muore dopo la somministrazione: istituita commissione speciale. LEGGI ANCHE > L’Iss smonta tutte le bufale sul ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se nelsi ammicca a un presunto collegamento tra une ilanti-Covid, allora non si sta rendendo un buon servizio. Anzi, si potrebbe persino parlare di bufalavaccinatoqualche giorno dopo la somministrazione. Sui social network, nella fattispecie, è stato notato questodell’Urban Post, un web magazine fondato nel 2012 che si propone di non dare le solite notizie, ma di stimolare la curiosità e la voglia di conoscere il mondo. Ilproposto dalla testata per una news relativa a un episodio accaduto in Israele è stato:Covid Pfizer,muore dopo la somministrazione: istituita commissione speciale. LEGGI ANCHE > L’Iss smonta tutte le bufale sul ...

FMCastaldo : Il #MES è un debito, non è scorporato e bisognerebbe comunque rientrare. Per altro, se ne parla proprio nel momento… - Blacktulip7822 : @davidegastaldo Ma trovati qualcosa da fare, inutile! Click - Dipende5 : Troppo chiatta ancora, 1) non è la mia forma di vizio.2) non sarà mai l’ultima nascita 3) non centro io non ne ho c… - Lotus3Patrizia3 : RT @RutaAllTheWay: SALVIAMO MARIA TERESA ? preserviamo il Golden Trio fino alla fine? inutile fare ipotesi sulle possibili nomination di… - bloomihwng : @continentasiia va be' fare i test è parzialmente inutile ahah ti può dare delle indicazioni ma alla fine è meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Inutile fare Neve a Genova: polemiche per la mancata salatura delle strade. Bucci: “Non si può fare se piove, sarebbe inutile” Il Secolo XIX Neve a Genova: polemiche per la mancata salatura delle strade. Bucci: “Non si può fare se piove, sarebbe inutile”

Genova - Centinaia di foto e messaggi postati sui social, questa mattina, dai tanti automobilisti genovesi fermi in coda, o dagli utenti del trasporto pubblico in attesa alle fermate, a causa dei prob ...

Genova - Centinaia di foto e messaggi postati sui social, questa mattina, dai tanti automobilisti genovesi fermi in coda, o dagli utenti del trasporto pubblico in attesa alle fermate, a causa dei prob ...