Inter, Pinamonti è la chiave per Gervinho. Eriksen-Paredes, si attende la mossa del Psg (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inizia a muoversi il calciomercato dell’Inter: Andrea Pinamonti è la chiave per arrivare a Gervinho. Su Eriksen e Paredes… Se i lavori sul fronte PSG hanno bisogno di tempo per rodare il giro di prestiti fra Christian Eriksen e Leandro Paredes, in contemporanea gli uomini-mercato nerazzurri sono al lavoro per piazzare un altro doppio colpo che aiuti Antonio Conte a rimescolare le carte sul fronte d’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, e? noto che Andrea Pinamonti a gennaio fara? le valigie. Si aspetta di capire quale societa? gli offra piu? possibilita? tecniche. Nel frattempo resiste la candidatura in entrata dell’ivoriano Gervinho, la freccia del Parma evidentemente gradita all’allenatore salentino. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inizia a muoversi il calciomercato dell’: Andreaè laper arrivare a. Su… Se i lavori sul fronte PSG hanno bisogno di tempo per rodare il giro di prestiti fra Christiane Leandro, in contemporanea gli uomini-mercato nerazzurri sono al lavoro per piazzare un altro doppio colpo che aiuti Antonio Conte a rimescolare le carte sul fronte d’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, e? noto che Andreaa gennaio fara? le valigie. Si aspetta di capire quale societa? gli offra piu? possibilita? tecniche. Nel frattempo resiste la candidatura in entrata dell’ivoriano, la freccia del Parma evidentemente gradita all’allenatore salentino. ...

