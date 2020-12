Inter, il ct del Belgio esalta Lukaku: “Impressionante. Questo il miglior momento della sua carriera” (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Romelu mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma per Lukaku l'importante è la vittoria, essere lì per aiutare la squadra... Ed è proprio quello che fa ogni settimana".Tutti pazzi per Romelu Lukaku, che non smette di impressionare con la maglia dell'Inter. Questa volta, a tessere le lodi dell'attaccante, è il ct del Belgio Roberto Martinez, che durante un'Intervista concessa ai microfoni di "France Football" esalta il numero 9 nerazzurro."È nel momento di forma migliore della sua carriera, Questo è innegabile, e sta facendo una stagione strepitosa". Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Romelu mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma perl'importante è la vittoria, essere lì per aiutare la squadra... Ed è proprio quello che fa ogni settimana".Tutti pazzi per Romelu, che non smette di impressionare con la maglia dell'. Questa volta, a tessere le lodi dell'attaccante, è il ct delRoberto Martinez, che durante un'vista concessa ai microfoni di "France Football"il numero 9 nerazzurro."È neldi formasuaè innegabile, e sta facendo una stagione strepitosa".

