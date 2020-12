Inter | Domani la ripresa degli allenamenti e il summit di mercato | Le ultime news (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ fissata per Domani, martedì 29 dicembre, la ripresa degli allenamenti dell’Inter ad Appiano Gentile in vista del match casalingo contro il Crotone di domenica 3 gennaio. Conte e lo staff societario si riuniranno alla Pinetina per fare il punto sul mercato. Le ultime news: ecco chi può partire e chi può arrivare. Dopo cinque L'articolo Inter Domani la ripresa degli allenamenti e il summit di mercato Le ultime news proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ fissata per, martedì 29 dicembre, ladell’ad Appiano Gentile in vista del match casalingo contro il Crotone di domenica 3 gennaio. Conte e lo staff societario si riuniranno alla Pinetina per fare il punto sul. Le: ecco chi può partire e chi può arrivare. Dopo cinque L'articololae ildiLeproviene da www.meteoweek.com.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, per Eriksen si aspetta il Psg: ipotesi scambio con Paredes: Mercato invernale Inter – E… - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, domani incontro Conte-Marotta-Ausilio: il primo obiettivo è lo scambio Eriksen-Paredes - TuttoMercatoWeb : Inter, domani incontro Conte-Marotta-Ausilio: il primo obiettivo è lo scambio Eriksen-Paredes - fcin1908it : Corsera: 'Inter, domani il vertice Conte-club. Ma non serve riunione per la cessione certa' -… - infoitsport : GdS – Inter, domani il vertice di mercato tra Conte e i dirigenti: ecco i nomi sul tavolo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Domani Inter, domani incontro Conte-Marotta-Ausilio: il primo obiettivo è lo scambio Eriksen-Paredes TUTTO mercato WEB Inter | Domani la ripresa degli allenamenti e il summit di mercato | Le ultime news

Martedì l'Inter tornerà ad allenarsi dopo la pausa natalizia. Riunione con il club per fare il punto sul mercato. Le ultime news ...

Interdetto domani il parcheggio FS della stazione di Cisterna

L'ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina, con una nota diffusa nella mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, ha comunicato "l'istituzione ...

Martedì l'Inter tornerà ad allenarsi dopo la pausa natalizia. Riunione con il club per fare il punto sul mercato. Le ultime news ...L'ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina, con una nota diffusa nella mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, ha comunicato "l'istituzione ...