(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Milano 28 dicembre 2020) - Milano, 28 dicembre 2020 La vita reale e quella digitale sono ormai completamente intrecciate e le azioni che ciascun utente compie onlineun'influenza diretta sul mondo offline. Uno degli aspetti che subisce maggiormente questa infuenzate è la condivisione di informazioni, in quanto idegli utenti possono essere utilizzati per recare loro dei danni. I ricercatoriindagato su due delle conseguenze più importanti della condivisione di: il doxing, ovvero la pratica di diffusione pubblica dionline senza il consenso del diretto interessato e la vendita dinelweb. Guardando al...

Indagine Kaspersky: da 50 centesimi per la carta d’identità a 418 euro per i conti PayPal. Nel dark web i dati personali hanno un costo ...I responsabili degli attacchi ransomware utilizzeranno ancora di più criptovalute come Monero, che consentono una tutela dell'anonimato ...