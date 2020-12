In presenza sì, ma a che prezzo? Lettera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inviata da Sergio Cortese - Che la scuola debba essere in presenza per poter esprimere tutta la sua azione didattica ed educativa, non serve spiegarlo, ma che il solo fatto di essere in presenza non basta per avere una scuola che funziona, questo forse merita qualche approfondimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inviata da Sergio Cortese - Che la scuola debba essere inper poter esprimere tutta la sua azione didattica ed educativa, non serve spiegarlo, ma che il solo fatto di essere innon basta per avere una scuola che funziona, questo forse merita qualche approfondimento. L'articolo .

