In Inghilterra sicuri: il Covid ha riportato il calcio di Premier League agli anni ’80 (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Inghilterra sono sicuri: gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono già fatti sentire. Non solo sull'economia del mondo del pallone ma anche nel calcio giocato. A fare una bella analisi è il The Guardian che ha pubblicato in queste ore uno studio a proposito dei cambiamenti nello stile di gioco delle squadre della Premier League.Tra i dati interessanti su cui si basa questo approfonfimento, il numero di gol, ma soprattutto il pressing. Decisamente diminuito rispetto alle passate annate.Premier League tornata agli anni '80caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="823" Tottenham Son Kane (getty images)/captionUna delle prime analisi del Guardian fa riferimento ai dati sul pressing. Quella che viene ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Insono: gli effetti della pandemia da-19 si sono già fatti sentire. Non solo sull'economia del mondo del pallone ma anche nelgiocato. A fare una bella analisi è il The Guardian che ha pubblicato in queste ore uno studio a proposito dei cambiamenti nello stile di gioco delle squadre della.Tra i dati interessanti su cui si basa questo approfonfimento, il numero di gol, ma soprattutto il pressing. Decisamente diminuito rispetto alle passate annate.tornata'80caption id="attachment 1042975" align="alignnone" width="823" Tottenham Son Kane (getty images)/captionUna delle prime analisi del Guardian fa riferimento ai dati sul pressing. Quella che viene ...

ItaSportPress : In Inghilterra sicuri: il Covid ha riportato il calcio di Premier League agli anni '80 - - summorum01 : @GiuseppeConteIT In Inghilterra il primo vaccinato 3 settimane fa, e già sono partiti alla grande. Qua addirittura… - lucequantistica : @MarcoSanavia1 Ahhhh!! Ci mancavano tanto le sardine, ma siamo sicuri che questi ,per caso ,avevano voglia di andar… - infoitsport : Eriksen, dall’Inghilterra sicuri: addio Inter solo in prestito. In Premier? - internewsit : Eriksen, dall'Inghilterra sicuri: addio Inter solo in prestito. In Premier? - -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra sicuri In Inghilterra sicuri: il Covid ha riportato il calcio di Premier League agli anni ’80 ItaSportPress In Inghilterra sicuri: il Covid ha riportato il calcio di Premier League agli anni ’80

Una delle prime analisi del Guardian fa riferimento ai dati sul pressing. Quella che viene definita una rivoluzione portata circa 12 anni fa da Guardiola e seguita poi più recentemente da Klopp, pare ...

Harry e Meghan Markle, reali a metà: «Adesso vogliono prolungare la Megxit»

Secondo il Sun, i Sussex sono attesi a breve a Londra per discutere di una possibile estensione dell’accordo: il «periodo di transizione» concesso dalla regina Elisabetta scade il 31 marzo, loro vogli ...

Una delle prime analisi del Guardian fa riferimento ai dati sul pressing. Quella che viene definita una rivoluzione portata circa 12 anni fa da Guardiola e seguita poi più recentemente da Klopp, pare ...Secondo il Sun, i Sussex sono attesi a breve a Londra per discutere di una possibile estensione dell’accordo: il «periodo di transizione» concesso dalla regina Elisabetta scade il 31 marzo, loro vogli ...