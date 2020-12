Iliad ha portato Tim in tribunale | ecco il perché

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’operatore telefonico TIM per un lungo periodo di tempo avrebbe contattato gli ex clienti, passati a, offrendogli alcune tariffe allettanti per incentivare il loro rientro a Tim. Secondo, una una vostra politica alquanto scorretta, che hai due gestori in. Tutti sappiamo che tra le varie strategie degli operatori telefonici c’è Il telemarketing attraverso il call center, che in alcuni casi sembrerebbe anche fin troppo molesto come nelle vicendeTIM. Alcune volte infatti gli operatori telefonici posso no operare in modo fastidioso usando dati che non dovrebbero nemmeno avere: questo è il motivo principale per il qualee Tim si sono scontrati. La colpa di Tim sarebbe quella di aver effettuato chiamate indesiderate ai neo clienti, con molta ...