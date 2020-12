Il vaccino in questa fase non è somministrabile ai bambini. Domani in Italia altre 450mila dosi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arriva entro Domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arriva entroinil secondo carico delledelPfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di...

SkyTG24 : 'Il vaccino è gratuito, nessuno dovrà pagarlo ed è volontario, ma invitiamo ciascun cittadino a usare questa possib… - MinisteroSalute : È un bel giorno per l'Italia e per l'Europa: con il vaccino contro #Covid19 abbiamo la chiave per uscire da questa… - istsupsan : ?I #vaccini contro il #SarsCov2 sono pericolosi? Rischio modifiche al mio Dna? ??Le risposte dei nostri ricercator… - LorellaMaffei : RT @ultimenotizie: Un uomo di 75 anni in #Israele 'è stato vaccinato questa mattina ed è morto a casa subito dopo la vaccinazione'. “Il con… - camicius : @latwittipe @edocardella questa è follia. Per fare alcuni lavori è obbligatorio il vaccino antitetanico, per altri… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino questa Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre Il Sole 24 ORE Coronavirus, Berlino si accorda con BioNTech per nuove dosi

La Germania ha stretto un accordo autonomo con l'azienda farmaceutica BioNTech per assicurarsi una partita di 30 milioni di dosi di vaccino.

Ugl, è tempo di bilancio: “Un anno di battaglie contro il Covid”

Il sindacato catanese evidenzia i tanti traguardi raggiunti. Senza dimenticare la profonda crisi scatenata dalla pandemia.

La Germania ha stretto un accordo autonomo con l'azienda farmaceutica BioNTech per assicurarsi una partita di 30 milioni di dosi di vaccino.Il sindacato catanese evidenzia i tanti traguardi raggiunti. Senza dimenticare la profonda crisi scatenata dalla pandemia.