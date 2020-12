Il vaccino Covid è arrivato in Italia: chi lo fa per primo e quando (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nove mesi dopo la scoperta della presenza dei primi casi di coronavirus in Italia, sono iniziate le somministrazioni del vaccino anti-Covid. Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito le prime dosi sono arrivate nella prima metà di dicembre, nell’Unione Europea si è scelto la data simbolica del 27 dicembre (27, come gli stati membri) per dare il via a quella che sarà la più grande campagna vaccinale della storia. Al momento l’unico vaccino disponibile (e autorizzato dalle autorità sanitarie) è quello della Pfizer-BioNTech, di cui l’Italia ha ricevuto 9.750 dosi distribuite in tutte le regioni nel corso della giornata di ieri. A regime, il nostro Paese sarà in grado di effettuare 470 mila dosi a settimana con un orizzonte temporale che spera di vaccinare tutta la popolazione entro la fine del 2021. Chi sarà ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nove mesi dopo la scoperta della presenza dei primi casi di coronavirus in, sono iniziate le somministrazioni delanti-. Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito le prime dosi sono arrivate nella prima metà di dicembre, nell’Unione Europea si è scelto la data simbolica del 27 dicembre (27, come gli stati membri) per dare il via a quella che sarà la più grande campagna vaccinale della storia. Al momento l’unicodisponibile (e autorizzato dalle autorità sanitarie) è quello della Pfizer-BioNTech, di cui l’ha ricevuto 9.750 dosi distribuite in tutte le regioni nel corso della giornata di ieri. A regime, il nostro Paese sarà in grado di effettuare 470 mila dosi a settimana con un orizzonte temporale che spera di vaccinare tutta la popolazione entro la fine del 2021. Chi sarà ...

