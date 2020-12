Il solito apocalittico Burioni | “Se non ci vacciniamo saranno di moda i morti e il disastro”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Vaccinatevi tutti, o ci aspettano ancora piùe una situazione ulteriormentesa dal punto di vista sociale, economico, culturale: lo ha detto – chi se non lui – Roberto, rispondendo a una follower su Twitter. Puntualizzando che il coronavirus, delle libertà che la Costituzione italiane sembrava garantire fino a febbraio scorso, se ne frega: e se per far scendere le cifre del contagio occorre calpestare anche i pochi diritti che sono rimasti inviolati, lo si faccia. Chi non accetta il Verbo sanitario è destinato alla morte civile Si costringa i cittadini a vaccinarsi, consegnando un patentino sanitario; i contrari, coloro cioè che non accettano il Verbo dell’iniezione salvifica, subiranno la condanna alla morte civile. Un inferno di negazioni delle libertà, o addirittura negazioni di cure garantite ...