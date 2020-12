Il ritorno di Domenech in Ligue 1 | 27 anni dopo l’ultima esperienza in un club

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Raymondè da pochi giorni il nuovo allenatore del Nantes, il sessantottenne di Lione non allenava una squadra didal lontanissimo 1993, momento in cui era sulla panchina deldella sua città.partita risale al 2 giugno di ventisettefa, una sconfitta del Lione per 3-2 contro il Bordeaux decisa da Zinedine Zidane. Il tecnico transalpino, subentrato a Christian Gourcouff nell’incarico, debutterà sulla panchina del Nantes il 6 gennaio 2021 contro il Rennes. Foto: Daily Post L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo la Nazionale Francese per lui una nuova avventura In questo 2020 a livello calcistico ricco di colpi di scena, arriva l'ennesima sorpresa di questa stagione, il ritorno in panchina di Raymond ... Il Nantes dopo 17 giornate di campionato è 16esimo in classifica.