Il risveglio può venire dalla musica? Intanto ci provano Eric Clapton e il Van Morrison Team con Stand And Deliver contro il lockdown (Di lunedì 28 dicembre 2020) Che hanno combinato Eric Clapton e il Van Morrison Team? Un grido di protesta che sa di blues, che non si serve di rabbiose chitarre elettriche ma smuove le masse usando le spazzole sulle pelli e la voce dell'ex frontman dei Cream come megafono. Il risultato è Stand And Deliver, un brano pubblicato per tradurre in musica la protesta pacifica contro il lockdown nel Regno Unito. Il testo di Stand And Deliver è stato scritto da Van Morrison ed eseguito da Eric Clapton. Morrison, del resto, non è nuovo alle posizioni eversive contro le misure restrittive imposte dal governo britannico e già nei mesi di settembre e ...

