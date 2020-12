Il rilancio energetico passa anche dall’idrogeno Parola di Pirani

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La transizione energetica abbisogna di scelte precise e di risorse appropriate per sostenerla adeguatamente. Si tratta di una prospettiva che deve riguardareil tema dell’idrogeno. È questo il senso che ha guidato le nostre osservazioni rivolte al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Proprio il titolare del dicastero succitato ha promosso una selezione pubblica delle linee guida preliminari della strategia nazionale Idrogeno e la nostra organizzazione sindacale ha avanzato una serie di considerazioni in merito, candidandosi ad essere iscritta nella lista degli “stakeholder”, che verrà redatta in sede ministeriale, sia per la definizione dei progetti tecnici dei progetti correlati, sia per le stesure delle politiche a supporto del mercato dell’idrogeno. L’idrogeno è senza dubbio il vettore chiave della decarbonizzazione associato alla generazione ...