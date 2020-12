Il protagonismo di De Luca, che non aspetta il suo turno, fa male alla campagna sui vaccini (Di lunedì 28 dicembre 2020) La comunicazione sui vaccini è una cosa terribilmente seria, da strutturare con cura, da gestire con intelligenza e soprattutto da offrire con elementi solidi, con dati scientifici e con le reali proporzioni dell’importanza a livello nazionale. Se davvero la politica ha intenzione di limare le contestazione dei no vax deve riuscire a farlo porgendo un affilato e comprensibile illuminismo che racconti chiaramente come attraverso il vaccino passi inevitabilmente il rialzarsi dalla pandemia e una qualsiasi ripartenza. L’inizio della campagna vaccinale in Italia, tra primule progettate e stereotipi emozionali svenduti dappertutto, punta inevitabilmente a costruire un clima di fiducia e di speranza che serva a ricompattare un Paese. Sarà facile? No. Serve intelligenza? Sì. E non è una gran mossa intelligente quella del presidente De Luca ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) La comunicazione sui vaccini è una cosa terribilmente seria, da strutturare con cura, da gestire con intelligenza e soprattutto da offrire con elementi solidi, con dati scientifici e con le reali proporzioni dell’importanza a livello nazionale. Se davvero la politica ha intenzione di limare le contestazione dei no vax deve riuscire a farlo porgendo un affilato e comprensibile illuminismo che racconti chiaramente come attraverso il vaccino passi inevitabilmente il rialzarsi dpandemia e una qualsiasi ripartenza. L’inizio dellavaccinale in Italia, tra primule progettate e stereotipi emozionali svenduti dappertutto, punta inevitabilmente a costruire un clima di fiducia e di speranza che serva a ricompattare un Paese. Sarà facile? No. Serve intelligenza? Sì. E non è una gran mossa intelligente quella del presidente De...

rosmas1980 : @GuidoCrosetto Perché De Luca è così. Manie di protagonismo e auto-referenzialità nelle scelte, in barba a tutte le… - SimoneCosimi : @annapaolaconcia @lorepregliasco Da settimane parlavamo del 27 come giornata simbolica, difficile pensare che un qu… - holdme_ : Io non ho parole per il gesto di De Luca, che manie di protagonismo. - Goatonthefloat : @vfeltri La Campania all’inizio sembrava essere governata con un criterio. Ora neanche quello complimenti a De Luca… - gsaggese84 : @nunziarusso4 Mah! Ormai tra De Luca e DeMa è un regolamento di conti continuo e quindi per il sindaco ogni occasio… -

Ultime Notizie dalla rete : protagonismo Luca Il protagonismo di De Luca, che non aspetta il suo turno, fa male alla campagna sui vaccini TPI Chi ha detto che i politici sono i migliori testimonial per il vaccino?

Vincenzo De Luca ha violato la giornata “simbolica” dedicata a medici, infermieri e anziani saltando la fila. Ma ben prima del buon esempio di influencer e “direttori d'orchestra”, alla campagna vacci ...

Perchè il governatore della Campania si è già vaccinato?

V-Day con polemica in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca riceve una delle 700 dosi di vaccino destinate a medici e operatori sanitari.

Vincenzo De Luca ha violato la giornata “simbolica” dedicata a medici, infermieri e anziani saltando la fila. Ma ben prima del buon esempio di influencer e “direttori d'orchestra”, alla campagna vacci ...V-Day con polemica in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca riceve una delle 700 dosi di vaccino destinate a medici e operatori sanitari.