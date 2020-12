Il presidente Ghirelli ordina: “vaccino obbligatorio per tutti i calciatori” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il calcio ha dovuto fare i conti con una profonda crisi economica che è stata accentuata dalla pandemia da Coronavirus. Tanti club sono ormai sull’orlo del baratro, soprattutto le squadre delle categorie inferiori. Servono investimenti immediati per evitare fallimenti. Nel frattempo il presidente di Serie C Francesco Ghirelli chiede l’obbligo del vaccino per tutti i calciatori. La richiesta di Francesco Ghirelli Photo by Gabriele Maltinti/Getty ImagesGhirelli ha sottolineato che “pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, già il 19 dicembre ho detto che renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il calcio ha dovuto fare i conti con una profonda crisi economica che è stata accentuata dalla pandemia da Coronavirus. Tanti club sono ormai sull’orlo del baratro, soprattutto le squadre delle categorie inferiori. Servono investimenti immediati per evitare fallimenti. Nel frattempo ildi Serie C Francescochiede l’obbligo delper. La richiesta di FrancescoPhoto by Gabriele Maltinti/Getty Imagesha sottolineato che “pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, già il 19 dicembre ho detto che renderei ilper il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le ...

