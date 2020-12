“Il piano di Conte è senz’anima” | Renzi presenta il “suo” Recovery E minaccia ancora | “Accordo su questo o via i miei ministri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “No alla prescrizione, sì alla cultura”. Perché le due cose siano alternative non è dato sapere, ma Matteoripete quella frase due, tre, quattro volte. Il leader di Italia viva ne fa praticamente lo slogan del suoplan alternativo. Sì, perchénon si acnta di qualche emendamento ma hato direttamente unsuo. “Se c’èsubene, si va avanti. Se non c’è l’è evidente che faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee”, è l’ultima, ennesimaal governo dell’ex presidente del consiglio al suo successore. Un modo per alzareuna volta la posta ma non un ultimatum definitivo. Il leader ...