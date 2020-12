Il Nord si risveglia con la neve | imbiancate Milano | Torino e Genova | disagi sulle strade – Le immagini

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Risveglio conpere buona parte della Lombardia dove da ieri sera, 27 dicembre, è cominciata la nevicata. Con i rientri al lavoro del primo lunedì dopo le festività natalizie, non sono mancati i, soprattutto nelle vie secondarie meno coperte dai mezzi spargisale. Secondo l’Arpa, a partire dal pomeriggio di oggi, 28 dicembre, le nevicate dovrebbero terminare almeno in pianura, mentre sui rilievi proseguiranno fino a domani 29 dicembre.anche in Piemonte dovesi èta imbiancata con almeno 4 cm di, mentre nel basso Alessandrino si arriva a 30 cm. I primisi sono registratiautoin provincia di Cuneo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nord risveglia

ROMA – Mattina imbiancata per tantissimi italiani: al risveglio hanno trovato la neve, da Milano a Bergamo e Cremona. I fiocchi sono caduti abbondantemente anche in Trentino e Friuli. Per la giornata ...Mezzi spazzaneve e spargisale in azione dall'alba in Valtellina e Valchiavenna, investite da una forte ondata di maltempo con fitte nevicate anche sul ...