Il Nord Italia si sveglia sotto la neve | da Milano al Friuli

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – Mattina imbiancata per tantissimi italiani: al risveglio hanno trovato la neve, da Milano a Bergamo e Cremona. I fiocchi sono caduti abbondantemente anche in Trentino e Friuli. Per la giornata di oggi si prevedono “nevicate in pianura su Lombardia e poi su Emilia occidentale e localmente su alcune aree pianeggianti del Triveneto come nel vicentino, nelle zone zone intorno a Pordenone, Udine e Gorizia. in seguito il tempo inizierà severamente a peggiorare anche al Centro ed in seguito anche su alcuni angoli del Sud”, spiega ilmeteo.it.