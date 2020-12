Il Natale di Maria De Filippi con Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Natale di Maria De Filippi a Verissimo. Dalle festività della sua infanzia a quelle trascorse con Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele, Maria De Filippi si racconta nel salotto di Verissimo in una speciale puntata natalizia. Ospite nella stessa puntata anche Al Bano, chiamato – come la De Filippi – a raccontare i Natali della sua infanzia e a condividere qualche ricordo con gli spettatori di Canale 5. Il Natale di Maria De Filippi è legato a piacevoli ricordi. I più belli che richiama alla memoria sono quelli che da bambina trascorreva con mamma Giuseppina, trascorsi tra l’affetto familiare e gli scherzi che si divertiva a riservare ai suoi genitori. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) IldiDea Verissimo. Dalle festività della sua infanzia a quelle trascorse cone ilDesi racconta nel salotto di Verissimo in una speciale puntata natalizia. Ospite nella stessa puntata anche Al Bano, chiamato – come la De– a raccontare i Natali della sua infanzia e a condividere qualche ricordo con gli spettatori di Canale 5. IldiDeè legato a piacevoli ricordi. I più belli che richiama alla memoria sono quelli che da bambina trascorreva con mamma Giuseppina, trascorsi tra l’affetto familiare e gli scherzi che si divertiva a riservare ai suoi genitori. ...

