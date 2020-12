Il Natale con “Gesù vaccino” E Speranza ringrazia di E Fucecchi

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) E come in tutte le belle storie dialla fine il povero governo ha mangiato il panettone. Il ministrosta scrivendo per la quinta volta un libro (pare si intitolerà “Come abbiamo sconfitto Erode”, che almeno questo sia avvenuto è dato per certo). Al posto del virus si sta temporaneamente diffondendo la pandoremia. I re magi sono arrivati in anticipo, dal Brennero, scortati e ripresi ad ogni tappa. Non hanno portato oro incenso e mirra che ogni annolanciava fuori dalla grotta (in effetti regali della minchia per un bambino). Sono arrivate tante fialette miracolose e pace in terra agli uomini di buona volontà. Solo qualche problema con i pastori che pare siano tedeschi e stanno razionando le dosi. Ma per ora va bene così. Ah grande successo per la magiatoia, rigorosamente Pfizer. Leggi anche: 1. Lo Zangrillo parlante ...