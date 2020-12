Il microbiologo Rasi: 'Le precauzioni anti-Covid vanno mantenute almeno altri 4 mesi' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono partiti i vaccini ma non è il momento di festeggiare. Se ne riparlerà, semmai a primavera: "Dovremo mantenere le precauzioni" anti-Covid "per almeno i prossimi 4 mesi", nonostante sia cominciata ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono partiti i vaccini ma non è il momento di festeggiare. Se ne riparlerà, semmai a primavera: "Dovremo mantenere le"peri prossimi 4", nonostante sia cominciata ...

Ultime Notizie dalla rete : microbiologo Rasi Il microbiologo Rasi: "Le precauzioni anti-Covid vanno mantenute almeno altri 4 mesi" Globalist.it Vaccino Covid, Rasi: «Immunità per 9-12 mesi, alcuni lavori incompatibili per chi non si vaccina»

Il microbiologo Rasi: "Le precauzioni anti-Covid vanno mantenute almeno altri 4 mesi"

L'ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema: ""Il virus non ha perso nessuna delle caratteristiche di infettività. Anzi, mi sembra che tenda a evolvere e a essere sempre più efficien ...

