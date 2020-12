Il Meteo in Italia del 28 dicembre | allerta arancione per Emilia e Puglia

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Neve in pianura, venti forti fino a burrasca, temperature in netto calo,di livelloper due regioni e di livello giallo per altre otto: queste le principali previsioni per l’di oggi lunedì 28. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati forniti dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 27, e valido per tutto il 28, è attiva un’di livelloper-Romagna eed un’di livello giallo su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise Venti forti ...