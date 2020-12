Il mercato delle romane: Roma su El Shaarawy, la Lazio pensa ai rinnovi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà un mercato diverso, più attento. L’emergenza sanitaria ha quasi svuotato le casse dei club. Mancano all’appello gli introiti del botteghino e quelli degli sponsor. A gennaio serviranno le idee più dei grandi colpi per rinforzare le rose. Lo sa bene anche la Roma, tornata su un obiettivo sfumato all’ultimo in estate. I giallorossi lavorano ancora per riportare Stephan El Shaarawy nella Capitale. Dopo il suo addio avvenuto un anno e mezzo fa il Faraone è l’oggetto del desiderio del mercato giallorosso. In estate è stato vicinissimo: è arrivato a Roma per la firma, ha atteso fino all’ultimo minuto per il sì definito, poi sfumato. Dopo la delusione si è messo sotto con il lavoro, perché non vuole restare lontano dall’Italia nell’anno degli Europei. In Cina, dove si è trasferito nel 2018, ha giocato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà undiverso, più attento. L’emergenza sanitaria ha quasi svuotato le casse dei club. Mancano all’appello gli introiti del botteghino e quelli degli sponsor. A gennaio serviranno le idee più dei grandi colpi per rinforzare le rose. Lo sa bene anche la, tornata su un obiettivo sfumato all’ultimo in estate. I giallorossi lavorano ancora per riportare Stephan Elnella Capitale. Dopo il suo addio avvenuto un anno e mezzo fa il Faraone è l’oggetto del desiderio delgiallorosso. In estate è stato vicinissimo: è arrivato aper la firma, ha atteso fino all’ultimo minuto per il sì definito, poi sfumato. Dopo la delusione si è messo sotto con il lavoro, perché non vuole restare lontano dall’Italia nell’anno degli Europei. In Cina, dove si è trasferito nel 2018, ha giocato ...

