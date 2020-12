Il giurista Vincenzo Musacchio | “I giovani sono la priorità A rischio la socializzazione | scuola valore da riscoprire” INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il: la nostra gioventù è la più colpita dagli effetti devastanti del Coronavirus. Lasia ilessenziale dae potenziare. La risorsa da cui ripartire resta sempre l’uomo inteso come fine e non come mezzo dell’ordinamento giuridico. Non usciremo da questa emergenza se non recupereremo i nostrichefondamentali nella ripresa non solo economica ma anche politica e sociale del Paese. Abbiamo bisogno delle loro forze essenziali e delle loro energie positive. L'articolo Il: “Ila. Alada ...