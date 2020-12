Il Garante per la privacy accusa TikTok: non tutela i minori. Ecco perché (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Garante per la privacy bacchetta TikTok, il social network preferito dai ragazzi. Sarebbe stato poco trasparente nel trattamento dei dati rischiando, dunque, di non tutelare abbastanza i minori, ovvero la stragrande maggioranza degli utenti della popolare applicazione che consente di condividere brevi video e che, nell’ultimo anno, ha registrato la bellezza del 400 per cento in più di iscritti. A finire nel mirino del Garante è stata soprattutto la scarsa attenzione verso la tutela dei minori, la possibilità di aggirare il divieto di iscrizione per i più piccoli – che, invece, necessiterebbero un’attenzione privilegiata – e alcune impostazioni predefinite che non rispetterebbero appieno la privacy. Poco trasparenti anche le ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilper labacchetta, il social network preferito dai ragazzi. Sarebbe stato poco trasparente nel trattamento dei dati rischiando, dunque, di nonre abbastanza i, ovvero la stragrande maggioranza degli utenti della popolare applicazione che consente di condividere brevi video e che, nell’ultimo anno, ha registrato la bellezza del 400 per cento in più di iscritti. A finire nel mirino delè stata soprattutto la scarsa attenzione verso ladei, la possibilità di aggirare il divieto di iscrizione per i più piccoli – che, invece, necessiterebbero un’attenzione privilegiata – e alcune impostazioni predefinite che non rispetterebbero appieno la. Poco trasparenti anche le ...

