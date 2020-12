Il fumo della stufa l’accompagna fino a chiuderle gli occhi: per sempre (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una anziana donna è morta in seguito ad un piccolo incendio verificatosi all’interno di una stufa a legna. Fatali i fumi. Fatali i fumi fuoriusciti da una stufa a legna, in seguito ad un piccolo incendio. Cosi è morta l’84enne Maria Antonia Bacciu, che viveva in uno dei borghi marini di Siniscola, in Sardegna. La donna, forse non accortasi del piccolo incendio sviluppatosi nella sua vecchia stufa a legna, non ha badato alla cosa, e di è addormentata lentamente, respirando i fumi che arrivavano proprio dalla sua compagna di calore, quando fuori è freddo, e di conseguenza anche dentro, in certe zone, il freddo e l’umido non lasciano scampo. E’ morta cosi la povera Maria Antonia, la chiamata dei soccorsi, l’arrivo dei carabinieri, ma per la donna era troppo tardi, niente più c’era da fare per Maria Antonia, benvoluta ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una anziana donna è morta in seguito ad un piccolo incendio verificatosi all’interno di unaa legna. Fatali i fumi. Fatali i fumi fuoriusciti da unaa legna, in seguito ad un piccolo incendio. Cosi è morta l’84enne Maria Antonia Bacciu, che viveva in uno dei borghi marini di Siniscola, in Sardegna. La donna, forse non accortasi del piccolo incendio sviluppatosi nella sua vecchiaa legna, non ha badato alla cosa, e di è addormentata lentamente, respirando i fumi che arrivavano proprio dalla sua compagna di calore, quando fuori è freddo, e di conseguenza anche dentro, in certe zone, il freddo e l’umido non lasciano scampo. E’ morta cosi la povera Maria Antonia, la chiamata dei soccorsi, l’arrivo dei carabinieri, ma per la donna era troppo tardi, niente più c’era da fare per Maria Antonia, benvoluta ...

Una anziana donna è morta in seguito ad un piccolo incendio verificatosi all'interno di una stufa a legna. Fatali i fumi.

