Il forte vento spezza il cavo dell’alta tensione: muore Tonello, Vigile del Fuoco (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tragico destino per un uomo che aveva sempre messo la vita degli altri prima della propria. Ucciso dall’alta tensione. Non era certo la sua missione più difficile. Tonello Scanu era preparato ad ogni emergenza e scegliendo i Vigili del Fuoco, aveva promesso a se stesso che la vita degli altri andava messa ancora prima della propria. C’era un forte vento in Sardegna, un vento cattivo: solo lui poteva piegare quell’uomo di 54 anni. Stava facendo il suo dovere. Doveva mettere in sicurezza un palo della luce pericolante. Un lavoro di routine per lui che aveva dovuto affrontare problemi ben più seri nella sua lunga carriera di pompiere. Qualcosa è andato storto e quel palo lo ha ucciso. Era coordinatore e vicecaposquadra in servizio al comando di Sassari. E’ ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tragico destino per un uomo che aveva sempre messo la vita degli altri prima della propria. Ucciso dall’alta. Non era certo la sua missione più difficile.Scanu era preparato ad ogni emergenza e scegliendo i Vigili del, aveva promesso a se stesso che la vita degli altri andava messa ancora prima della propria. C’era unin Sardegna, uncattivo: solo lui poteva piegare quell’uomo di 54 anni. Stava facendo il suo dovere. Doveva mettere in sicurezza un palo della luce pericolante. Un lavoro di routine per lui che aveva dovuto affrontare problemi ben più seri nella sua lunga carriera di pompiere. Qualcosa è andato storto e quel palo lo ha ucciso. Era coordinatore e vicecaposquadra in servizio al comando di Sassari. E’ ...

