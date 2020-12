Il finale di Bridgerton ci rivela chi è Lady Whistledown: insospettabile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avete già visto tutti e 8 gli episodi della prima stagione di Bridgetorn oppure no? E se non li avete ancora visti vi starete chiedendo chi è Lady Whistledown una domanda che si fanno tutti i protagonisti della serie Netflix, perfino la regina che ha assoldato una squadra di detective per scoprire chi sia la donna dalla penna affilata. Chi si nasconde dietro quei fogli di giornale che fanno tremare il regno? Chi è la donna che vuole smascherare tutto gli intrighi e i gossip dell’alta società? Bisognerà aspettare il finale, nell’ultimo episodio di Bridgerton, scopriremo chi si nasconde dietro alle parole che scuotono donne e uomini di Londra. Eloise, se lo chiede sin dall’inizio della storia e pensa persino di aver capito chi sia Lady Whistledown. Ma purtroppo sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avete già visto tutti e 8 gli episodi della prima stagione di Bridgetorn oppure no? E se non li avete ancora visti vi starete chiedendo chi èuna domanda che si fanno tutti i protagonisti della serie Netflix, perfino la regina che ha assoldato una squadra di detective per scoprire chi sia la donna dalla penna affilata. Chi si nasconde dietro quei fogli di giornale che fanno tremare il regno? Chi è la donna che vuole smascherare tutto gli intrighi e i gossip dell’alta società? Bisognerà aspettare il, nell’ultimo episodio di, scopriremo chi si nasconde dietro alle parole che scuotono donne e uomini di Londra. Eloise, se lo chiede sin dall’inizio della storia e pensa persino di aver capito chi sia. Ma purtroppo sul ...

emsdayz : Oggi ho veramente esagerato... Ho guardato: - 2 episodi di Bridgerton - la finale di Junior Bake Off - lo speciale… - LittleLadyTerry : Dunque sulla situazione Bridgerton non ho ancora fatto commenti perché il finale mi ha fatto talmente tanto incazza… - RhonaGem27 : Finito #Bridgerton Mi aspettavo una rivelazione finale diversa. Tutto sommato carina come serie, vedremo poi la sec… - caosbarb : Bellissimo il finale di #Bridgerton e l’identità di Lady Whistledown l’avevo intuita dopo la 6 puntata - jemsiratze : Ho finito bridgerton E CHE BEL FINALE PIANGO. Io e mia madre abbiamo indovinato anche chi è Lady Whistledown ???? -