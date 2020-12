Il fidanzato di Rosalinda Cannavò rompe il silenzio: le sue parole non lasciano spazio a dubbi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 aveva ricevuto il regalo di Natale da parte del fidanzato Giuliano Condorelli, con cui è legata da dieci anni. Il dono ricevuto aveva insospettito gli utenti dei social. Il regalo, infatti, sembrava annunciare la rottura tra i due fidanzati. A fare chiarezza è arrivato proprio il ragazzo della Cannavò attraverso Instagram. Giuliano fa chiarezza Rosalinda Cannavò al GF Vip 5 ha costruito un rapporto molto stretto con Dayane Mello. Un’amicizia che sembra andare oltre, tanto che in tanti hanno pensato che tra le due ragazze ci sia qualcosa in più. La gelosia di Rosalinda nei confronti di Dayane ma anche i dubbi che erano sorti in lei alcuni giorni fa, avevano portato i fan a pensare ad un cambiamento della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 aveva ricevuto il regalo di Natale da parte delGiuliano Condorelli, con cui è legata da dieci anni. Il dono ricevuto aveva insospettito gli utenti dei social. Il regalo, infatti, sembrava annunciare la rottura tra i due fidanzati. A fare chiarezza è arrivato proprio il ragazzo dellaattraverso Instagram. Giuliano fa chiarezzaal GF Vip 5 ha costruito un rapporto molto stretto con Dayane Mello. Un’amicizia che sembra andare oltre, tanto che in tanti hanno pensato che tra le due ragazze ci sia qualcosa in più. La gelosia dinei confronti di Dayane ma anche iche erano sorti in lei alcuni giorni fa, avevano portato i fan a pensare ad un cambiamento della ...

tuttopuntotv : Il fidanzato di Rosalinda Cannavò rompe il silenzio: le sue parole non lasciano spazio a dubbi #gfvip #gfvip5 - Novella_2000 : Il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio e nega un gossip girato negli ultimi giorni #gfvip - cestlaviemacher : Se Dayane avesse un fidanzato fuori e recitasse la parte della confusa come Rosalinda, sareste tutti qui a insultar… - Monica67790276 : RT @Octavia_Quake: Signorini può dire e fare speculazione sulle dinamiche interne non su quello che accade all'esterno altrimenti si becca… - SuperSoz23 : @cumdivido Cosa pensi della storia IG del fidanzato di Rosalinda? Signorini lo smaschererà? -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Rosalinda Il fidanzato scrive a Rosalinda Cannavò: Signorini svela un retroscena Novella 2000 GF Vip Rosalinda, il fidanzato Giuliano sbotta sui social: “Tutte cavolate”

Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano Condorelli sbotta sui social: “Voci ridicole” Rosalinda Cannavò, è una delle concorrenti più chiacchierate di ...

Il fidanzato di Rosalinda Cannavò rompe il silenzio dopo i recenti rumor

Dopo i recenti rumor sulla loro storia, Julian Condor rompe il silenzio su Rosalinda Cannavò e si sfoga su Instagram. Le sue parole.

Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano Condorelli sbotta sui social: “Voci ridicole” Rosalinda Cannavò, è una delle concorrenti più chiacchierate di ...Dopo i recenti rumor sulla loro storia, Julian Condor rompe il silenzio su Rosalinda Cannavò e si sfoga su Instagram. Le sue parole.