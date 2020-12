Il feeling tra Maurizio Costanzo e Virginia Raggi: “Ci sentiamo, le suggerisco idee” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalista Maurizio Costanzo ha ammesso di sentire con costanza la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e di suggerirle parecchie idee. Il 2021 sarà l’anno delle nuove elezioni amministrative di Roma. Virginia Raggi ha perso molto consenso e per farsi rieleggere sta provando a far svoltare la sua campagna elettorale con l’aiuto di Maurizio Costanzo. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalistaha ammesso di sentire con costanza la sindaca di Roma,, e di suggerirle parecchie. Il 2021 sarà l’anno delle nuove elezioni amministrative di Roma.ha perso molto consenso e per farsi rieleggere sta provando a far svoltare la sua campagna elettorale con l’aiuto di. L'articolo NewNotizie.it.

