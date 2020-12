Il dramma di Laura Chiatti | “Gli attacchi di panico sono tornati | sono in cura da uno psichiatra”

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La bellissima attrice umbra, moglie di Marco Bocci e madre di due splendidi bambini, torna a parlare di un problema che la affligge da anni. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images), volto tra i più apprezzati nella rosa delle attrici italiane, è tornata a parlare di un problema con cui deve fare i conti da anni: glidi. Laaveva superato la malattia dopo essere stata inda uno specialista ma dopo un anno difficile, in cui sia suo marito Marco Bocci, sia sua madre,stati male, l’attrice è ripiombata in questo terribile male, da troppi sottovalutato. Leggi anche -> Sconsolata, che fine ha fatto Anna Maria Barbera di Zeling “Ero guarita e ...