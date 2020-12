Il Covid rallenta la sua corsa Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 8 885 mentre i decessi sono stati 445

(Di lunedì 28 dicembre 2020)8.885 icasi di Coronavirus in Italia e 445 i morti legati alla pandemia. Questi i dati che emergono dall’ultimo report del ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità e che mostrano una situazione sostanzialmente stabile. Icasi, infatti,appena 28 in meno rispetto ai 8.913 di ieri, nonostante un sensibile aumento del numero di tamponi effettuati passati dai i 59.879 di domenica ai 68.681 di oggi. Con i 445registrati oggi, il numero dei morti da inizio pandemia tocca quota 72.370 unità. Il totale degli attualmenteè 575.221, in calo di 6.539 unità rispetto al giorno precedente, dei quali 548.724in isolamento ...

Coronavirus Italia, il bollettino di lunedì 28 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.585 (ieri 8.913). I morti 445 (ieri 298). Sono invece 68.681 i ...Milano, 28 dic. (askanews) - Non bisogna abbassare la guardia, per questo continua in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i bambini, una misura più che mai importante come spiega ...