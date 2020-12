Il bancomat sputa quasi 1000 euro | un uomo restituisce la somma alle forze dell’ordine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Poteva considerarlo un regalo di Natale in ritardo, invece ha deciso di restituire questo dono giunto (più o meno) dal cielo: nel giorno di Santo Stefano, in via Foria, a Napoli, un 51enne si è accorto che ildavanti al quale stava passando stava «spuntando» banconote da 50 e 20. Banconote per un L'articolo NewNotizie.it.

GiuseppinaFlau2 : RT @rubio_chef: “Napoli, il bancomat «sputa» 980 euro: passante li raccoglie e li consegna alla Polizia”. Pestato per tentata corruzione - NandoCipollino : 'A NAPOLI - Bancomat 'sputa' 980 euro, un passante li raccoglie e li consegna alla polizia' - Simone55555r : E' un marocchino.capito salvini? Silenzio e imparare! Simone5 Bancomat 'sputa' 980 euro, lui raccoglie e consegna… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Sorpresa post natalizia a Napoli #bancomat - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Bancomat 'sputa' 980 euro, un passante li raccoglie e li consegna alla polizia -

