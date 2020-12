Il badante non arriva in orario: trovato morto in casa a 54 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomo trovato morto in casa a 54 anni , il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 27 dicembre 2020 a Vicenza. Si tratta di un badante, a trovarlo morto la moglie dell'anziano del ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomoina 54, il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 27 dicembre 2020 a Vicenza. Si tratta di un, a trovarlola moglie dell'anziano del ...

VICENZA - Uomo trovato morto in casa a 54 anni, il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 27 dicembre 2020 a Vicenza. Si tratta di un badante, a trovarlo morto la ...

