I tamponi rapidi conteggiati nel 'nuovo' bollettino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il governo cambierà il modo di registrare i dati, come richiesto dalle regioni. Lo anticipa Luca Zaia in un'intervista in cui parla del 'caso Veneto' e lo conferma Agostino Miozzo, coordinatore del ... Leggi su today (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il governo cambierà il modo di registrare i dati, come richiesto dalle regioni. Lo anticipa Luca Zaia in un'intervista in cui parla del 'caso Veneto' e lo conferma Agostino Miozzo, coordinatore del ...

La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui t… - reportrai3 : Il Veneto è la regione che esegue più tamponi di tutti, circa 55 mila al giorno di cui quasi 40mila rapidi, ma qua… - sbonaccini : #sanitaER #Coronavirus TAMPONI rapidi e gratuiti in #farmacia : da lunedì 21/12 si parte. Tutte le informazioni e l… - konomoronao : RT @La7tv: #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui tamponi rapidi… - dvdstl : RT @La7tv: #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui tamponi rapidi… -

Ultime Notizie dalla rete : tamponi rapidi Come (non) funzionano i tamponi rapidi. Inchiesta di Report Startmag Web magazine Tamponi come regalo per le feste in sicurezza. L’iniziativa di Sistema Salute per le cooperative sociali

Un gesto di solidarietà, in occasione di questo Natale segnato dalla pandemia, per garantire un po' di tranquillità alle decine di ospiti, persone spesso particolarmente fragili, che frequentano i cen ...

Zaia: «Passaporto sanitario per prendere aerei e andare in albergo: in Veneto provvederemo subito»

«In Veneto la situazione è assolutamente seria, il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre». Così ...

Un gesto di solidarietà, in occasione di questo Natale segnato dalla pandemia, per garantire un po' di tranquillità alle decine di ospiti, persone spesso particolarmente fragili, che frequentano i cen ...«In Veneto la situazione è assolutamente seria, il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre». Così ...