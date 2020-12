I risultati di Premier League | solo un pareggio per il Chelsea Rinviata Everton-Manchester City | la classifica

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Si sono giocate altre partite valide per la, la stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della. Nelle gare di oggitra Crystal Palace e Leicester, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con le reti che sono state messe a segno da Zaha e Barnes. Nell’altra sfida di oggiunper il, altro 1-1 contro l’Aston Villa con i gol di Giroud ed El-Ghazi. E’ statala partita tradopo le positività di alcuni calciatori dei Citizen. Ecco ie la. In alto la FOTOGALLERY con le immagini. I ...

SkySport : Premier League, 16^ giornata: Chelsea e Leicester pareggiano con Aston Villa e Palace - CalcioWeb : I risultati di @premierleague e la classifica - gbmartinsicuro : ? #PremierLeague ?????????????? Í primi risultati della 16^ giornata di Premier @ Nast Game - Fprime86 : RT @SkySport: Premier League, 16^ giornata: Chelsea e Leicester pareggiano con Aston Villa e Palace - gemin_steven98 : RT @SkySport: Premier League, 16^ giornata: Chelsea e Leicester pareggiano con Aston Villa e Palace -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Premier

I risultati di Premier League, si sono giocate altre partite valide per il campionato inglese. Solo un pareggio per il Chelsea, la classifica ...Come riportato da calciomercato.com e rilanciato anche da alcuni media inglesi, infatti, su Vecino ci sarebbe il forte interesse di alcuni club inglesi. In particolare, in sede all’ Inter sarebbero gi ...