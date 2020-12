I numeri in chiaro. Il fisico Sestili sul caso Veneto: «Dati influenzati dai tamponi rapidi, bisogna ricominciare a fare tracciamento» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Scende anche oggi il numero di nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore: sono 8.585 a fronte dei + 8.913 di ieri. Colpisce però il numero di tamponi analizzati: 68.681 in 24 ore. Pochi rispetto ai “picchi” di test a cui ci aveva abituato la seconda ondata. E no, non è solo una questione legata – come sempre accaduto – al weekend appena trascorso o alla lunga sequela di giornate “rosse” perché festive sul calendario. Secondo l’analisi dei Dati condotta dal fisico Giorgio Sestili sul network di comunicazione della scienza giorgioSestili.it, il numero di tamponi fatti in Italia si è quasi dimezzato nell’ultimo mese rispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900mila. Sestili, come mai sta ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Scende anche oggi il numero di nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore: sono 8.585 a fronte dei + 8.913 di ieri. Colpisce però il numero dianalizzati: 68.681 in 24 ore. Pochi rispetto ai “picchi” di test a cui ci aveva abituato la seconda ondata. E no, non è solo una questione legata – come sempre accaduto – al weekend appena trascorso o alla lunga sequela di giornate “rosse” perché festive sul calendario. Secondo l’analisi deicondotta dalGiorgiosul network di comunicazione della scienza giorgio.it, il numero difatti in Italia si è quasi dimezzato nell’ultimo mese rispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900mila., come mai sta ...

