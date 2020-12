I migliori smartphone economici del 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche nel 2020 gli smartphone economici hanno rappresentato il vero pilastro del segmento grazie a una qualità crescente, un design sempre più attento ai dettagli e prezzi abbordabili. Così, dopo la nostra selezione dei migliori smartphone dell’anno in assoluto, abbiamo scelto sette modelli sotto i 200 euro che si sono distinti negli scorsi mesi, per chi cerca la massima resa con la minima spesa. Poco M3 (Foto: Poco)L’ultimo arrivato è anche una delle scelte più consistenti visto che mette a disposizione un hardware solido con tripla fotocamera, batteria da 6000 mAh e scocca colorata di grigio, giallo o viola a un prezzo molto basso. Poco M3 monta uno schermo ampio, da 6,53 pollici a risoluzione full hd+ ovvero 2340 x 1080 pixel e si presenta in formato 19:5:9 con protezione del vetro Gorilla Glass 3 ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche nelglihanno rappresentato il vero pilastro del segmento grazie a una qualità crescente, un design sempre più attento ai dettagli e prezzi abbordabili. Così, dopo la nostra selezione deidell’anno in assoluto, abbiamo scelto sette modelli sotto i 200 euro che si sono distinti negli scorsi mesi, per chi cerca la massima resa con la minima spesa. Poco M3 (Foto: Poco)L’ultimo arrivato è anche una delle scelte più consistenti visto che mette a disposizione un hardware solido con tripla fotocamera, batteria da 6000 mAh e scocca colorata di grigio, giallo o viola a un prezzo molto basso. Poco M3 monta uno schermo ampio, da 6,53 pollici a risoluzione full hd+ ovvero 2340 x 1080 pixel e si presenta in formato 19:5:9 con protezione del vetro Gorilla Glass 3 ...

