I legami tra jihadisti e contrabbando nel (Di lunedì 28 dicembre 2020) La regione del Sahel, duramente provata dal terrorismo jihadista, si è trovata al centro di un’operazione congiunta dell’Interpol e delle Nazioni Unite volta a smantellare i traffici illeciti che hanno luogo in questi territori. L’operazione KAFO II, durata ben sette giorni, si è focalizzata su aeroporti, confini terresti e porti di Burkina Faso, Costa d’Avorio, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 dicembre 2020) La regione del Sahel, duramente provata dal terrorismo jihadista, si è trovata al centro di un’operazione congiunta dell’Interpol e delle Nazioni Unite volta a smantellare i traffici illeciti che hanno luogo in questi territori. L’operazione KAFO II, durata ben sette giorni, si è focalizzata su aeroporti, confini terresti e porti di Burkina Faso, Costa d’Avorio, InsideOver.

zombificazione : RT @zombificazione: Oggi i legami tra #pressione #demografica, #povertà e #guerra sono ancora più pronunciati di quanto non fossero in pass… - De95deddi : @lello_palma @alecattelan Su Coco non sono d'accordo. È un costante gioco di prestigio, tra l'importanza dei legami… - Africa24it : Le mosse di Trump per porre fine alla lista del terrore in Sudan tra i legami con Israele spingono… - AR1829881905 : Con un eventuale amministrazione Biden i legami tra Cina e Wall Street sarebbero ancora più stretti - Come Don Chis… - LucaBellinzona : @nothinginfakew Al momento nessuno degli studi effettuati ha dimostrato legami tra vaccino e fertilità anzi tale ip… -

Ultime Notizie dalla rete : legami tra Mario Castellazzi, lo speciale legame tra Finale e "Clamoroso al Cibali!" SulPanaro Le recenti modifiche alla legge sull’assegno di divorzio

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche L’abbandono del tetto coniugale e le relative conseguenze per l’addebito di Redazione 25 giugno 2020 I diritti della moglie su ...

"Siena-Tls, il legame non si discute"

L’assessore regionale alla sanità rassicura. "La volontà accentratrice non giova a Firenze", è il monito del Pd ...

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche L’abbandono del tetto coniugale e le relative conseguenze per l’addebito di Redazione 25 giugno 2020 I diritti della moglie su ...L’assessore regionale alla sanità rassicura. "La volontà accentratrice non giova a Firenze", è il monito del Pd ...