I 100 medici italiani anti vaccino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un'esigua minoranza, ma rumorosa, quella dei camici bianchi negazionisti rispetto ai vaccini, compreso quello appena arrivato contro il coronavirus. Il vice ministro Sileri: 'Se hanno ancora dei dubbi ... Leggi su today (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un'esigua minoranza, ma rumorosa, quella dei camici bianchi negazionisti rispetto ai vaccini, compreso quello appena arrivato contro il coronavirus. Il vice ministro Sileri: 'Se hanno ancora dei dubbi ...

Ultime Notizie dalla rete : 100 medici I 100 medici italiani anti vaccino Today.it Vaccino Covid, 8 persone hanno ricevuto 5 dosi a testa: errore in Germania

A causa di un clamoroso errore otto dipendenti di una casa di riposo di Stralsund, in Germania, hanno ricevuto cinque dosi di vaccino contro il ...

Roma: medici contrari ai vaccini, l’Ordine dei Medici apre inchiesta su 13 iscritti

"Abbiamo fatto delle domande precise a questi medici nostri iscritti e stiamo aspettando le risposte" ha detto il presidente dell'Ordine ...

