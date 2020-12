Hockey ghiaccio | ICE League 2020-2021 | Bolzano passa a Innsbruck e prosegue la sua corsa in vetta

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Penultimo turno di questo(si giocherà anche mercoledì 30 dicembre) per quanto riguarda la ICE. La capolistaera di scena in casa die ha centrato un successo importante con il punteggio di 3-2. Con questo risultato in classifica generale i Foxes proseguono la loroincon 54 punti a pari merito con Fehervar, ma con ben sei turni giocati in meno. HCI– HCB Alto Adige Alperia 2-3: vantaggio di Gazley perdopo 24:48 minuti e pareggio immediato di Ciampini per i padroni di casa. Gli austriacino anche in vantaggio con Kromp per il 2-1, ma Pitschieler riporta tutto in parità al minuto 39:50 per il 2-2.chiude i conti al minuto ...