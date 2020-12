“Ho una malattia, è la miastenia oculare”, calciatori Napoli spiazzati dalle parole di Gattuso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le ultime partite della SSC Napoli non sono state all’altezza. L’allenatore Rino Gattuso, durante la sua ultima intervista, ha parlato della sua malattia, rivelando che questa sua situazione ha inciso anche sul morale dei calciatori. Il mister partenopeo soffre infatti di miastenia oculare, una malattia che colpisce in modo immediato e provoca una visione doppia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le ultime partite della SSCnon sono state all’altezza. L’allenatore Rino, durante la sua ultima intervista, ha parlato della sua, rivelando che questa sua situazione ha inciso anche sul morale dei. Il mister partenopeo soffre infatti di, unache colpisce in modo immediato e provoca una visione doppia L'articolo

wireditalia : Cos'è un vaccino? E come si sviluppa l'immunità verso una malattia? Ce lo spiega questa animazione, appena diffusa… - chetempochefa : “Ho una malattia autoimmune, si chiama miastenia, e questa è la terza volta in 10 anni che mi ha colpito e stavolta… - LauraGaravini : Finanziato test gratuito per il tumore al seno. Per sostenere prevenzione. E contrastare la malattia, indipendentem… - ragazzaparadiso : Io ho solo una domanda sul vaccino. Prima fanno tampone e sierologico? Cioè, se ho già avuto la malattia ho già gli… - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'Una società sempre più malata, ma sempre più potente, ha concretamente ricreato dappertutto il mondo come ambiente e scena… -

Ultime Notizie dalla rete : una malattia “Nostro figlio ha una malattia genetica molto rara: l’unione fa la forza, aiutateci” BergamoNews.it Jessie J malata: finisce in ospedale sorda e con vertigini.

Jessie J é finita in ospedale per Natale. La cantante non riusciva a camminare ed era rimsta completamente sorda da un orecchio.

Iva Zanicchi, ancora sofferenza per il Covid: “Non mi riprendo”

La nota cantante, Iva Zanicchi, aveva annunciato di aver contratto il Covid. Fortunatamente ha sconfitto il virus, ma le conseguenze rimangono ...

Jessie J é finita in ospedale per Natale. La cantante non riusciva a camminare ed era rimsta completamente sorda da un orecchio.La nota cantante, Iva Zanicchi, aveva annunciato di aver contratto il Covid. Fortunatamente ha sconfitto il virus, ma le conseguenze rimangono ...