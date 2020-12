History of Swear Words: il trailer della serie con Nicolas Cage (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vi siete mai chiesti perché esistono le parolacce? Da dove vengono, quale è la loro storia? History of Swear Words e Nicolas Cage sono pronti a rispondervi Nicolas Cage è pronto a mettere a disposizione il suo talento istrionico per una nuova docu-serie Netflix, History of Swear Words. Divisa in sei episodi, essa esplorerà le origini e l’impatto culturale e scientifico delle “Swear Words”, delle parolacce. Un argomento alquanto buffo ma sicuramente anche ricco di un certo interesse. La serie uscirà il 5 gennaio 2021 e intanto è stato pubblicato il primo trailer: un video da 2 minuti che si apre con un lungo e sono “f*ck” da parte di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vi siete mai chiesti perché esistono le parolacce? Da dove vengono, quale è la loro storia?ofsono pronti a risponderviè pronto a mettere a disposizione il suo talento istrionico per una nuova docu-Netflix,of. Divisa in sei episodi, essa esplorerà le origini e l’impatto culturale e scientifico delle “”, delle parolacce. Un argomento alquanto buffo ma sicuramente anche ricco di un certo interesse. Lauscirà il 5 gennaio 2021 e intanto è stato pubblicato il primo: un video da 2 minuti che si apre con un lungo e sono “f*ck” da parte di ...

