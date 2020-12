Hazard | il flop più grande in Spagna | ogni gol o assist costa al Real Madrid 7 8 milioni di euro

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Edenl'affaredella stagione. Arrivano pesanti critiche da parte di AS sull'asso belga del. Il periodico sottolinea i dati di uno studio effettuato da apuestasonline.net che mette in evidenza i numeri davvero impietosi di questa annata del calciatore e, dall'altra parte, i soldi che i blancos hanno dovuto sborsare per lui in proporzione al rendimento.che!caption id="attachment 1060155" align="alignnone" width="613"(getty images)/captionCome spiegato dal quotidiano spagnolo,to alben 7.8dipergol ofatto in questa stagione. Il belga conta ...