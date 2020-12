Haaland | “Koulibaly | Van Dijk e Sergio Ramos sono i migliori difensori”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Erling, attaccante del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista alla testata norvegese VG, in cui ha risposto alle domande che gli hanno fatto figure di spicco dello sport locale. I primi treal mondo per me, Vanbravi, forti e intelligenti. Non saprei bene cosa consigliare a chi vuole diventare un calciatore, io ho pensato sempre e solo a divertirmi: se non è così, non ha senso giocare. Devi trovare qualcosa che ti spinga ad andare avanti e per me è vincere le partite. Segnare gol è la mia vita, non c’è niente che batta questa sensazione: è come una droga. Rientro dall’infortunio? Spero di farcela per la partita col Wolfsburg del 3 gennaio. L'articolo ilNapolista.