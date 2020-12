Haaland ammette | «Koulibaly tra i migliori al mondo Il gol è una droga»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Erling Brautparla dei difensori più forti affrontati in carriera. Ecco le parole dell'attaccante del Borussia Dortmund Erling Brautha parlato ai microfoni della testata norvegese VG. Ecco le sue dichiarazioni. «I primi tre difensori alper me sono Sergio Ramos, Van Dijk e: sono bravi, forti e intelligenti. Segnare gol è la mia vita, non c'è niente che batta questa sensazione: è come una. Rientro dall'infortunio? Spero di farcela per la partita col Wolfsburg del 3 gennaio».