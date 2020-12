Ha postato dei video sul Covid, famosa blogger finisce nei guai (Di lunedì 28 dicembre 2020) finisce nei guai una famosa blogger che aveva testimoniato l’epidemia da Covid direttamente da Wuhan. Lei si chiama Zhang Zhan e il tribunale l’ha condannata. blogger cinese in carcere: ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020)neiunache aveva testimoniato l’epidemia dadirettamente da Wuhan. Lei si chiama Zhang Zhan e il tribunale l’ha condannata.cinese in carcere: ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

stechio : @niko_tacconi @loconosci @Corriere Che non è quanto espresso dal caporedattore di bmj nell’articolo che ha postato… - thecolorblve : io che durante il reklam ho fatto un edit dei havas bros convinta lo avrei postato dopo la puntata ma sono sconvolta sinceramente - cervetta_rosa : Appena postato dal SIG... GUVEN IL PAPÀ DI CAN YAMAN RINGRAZIA TUTTI E METTE IL SIMBOLO PER AUGURARCI DI BUONA FORT… - wooshjme : quello dei treasure che ha postato oggi ha lo stesso cappello che ho ordinato ! cute - etherealgraysxn : @JustmeGaia c'è stata una donazione di €1500 per un aereo per TZ. Una ragazza ha fatto un tweet dicendo che aveva d… -

Ultime Notizie dalla rete : postato dei Neymar e Mbappè, ecco cosa hanno regalato a Totti Corriere dello Sport.it Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per le feste: ecco la foto di Natale

Spettacoli e Cultura - La showgirl, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ha trascorso la giornata con lex marito e il loro figlio Nathan Falco e ha postato una foto di gruppo su Instagram. La ...

Roma, la nostalgia di Zaniolo: “Mi manchi”

ROMA – Nicolò Zaniolo manca al calcio e il calcio manca a Zaniolo. L’attaccante della Roma ha postato una foto su Instagram dal sapore tutto nostalgico: il numero 22 giallorosso ha lo sguardo fisso su ...

Spettacoli e Cultura - La showgirl, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ha trascorso la giornata con lex marito e il loro figlio Nathan Falco e ha postato una foto di gruppo su Instagram. La ...ROMA – Nicolò Zaniolo manca al calcio e il calcio manca a Zaniolo. L’attaccante della Roma ha postato una foto su Instagram dal sapore tutto nostalgico: il numero 22 giallorosso ha lo sguardo fisso su ...