Guida Tv Martedì 29 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18.45 L'Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 BiancaneveAlla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l'aiuteranno a contrastare i piani della Regina cattiva e a trovare l'amore con il Principe ore 23:20 Overland Rai 2ore 19:15 Una pezza di Lundini ore 19:40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un'ora sola vi vorrei – per le feste ore 22:50 Puck Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 TreTre3ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 Maria Teresa 1a Tv – seconda parte ore 23:10 TgR + Tg 3ore 23:30 La soffiatrice di vetroMarie e Johanna Steinmann, dopo la morte del padre, sono costrette ad andare a lavorare presso il mastro vetraio Heimer, uomo burbero e taccagno, ma mentre Marie si trova bene, Johanna ha con ...

