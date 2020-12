Grave lutto per Gianni Sperti, morto il padre. L'addio su Instagram - (Di lunedì 28 dicembre 2020) Novella Toloni Attraverso i social network il celebre opinionista di Uomini e Donne ha detto addio al padre scomparso per cause sconosciute Si chiude in maniera drammatica il 2020 per Gianni Sperti. Il popolare ballerino, volto amatissimo della trasmissione di Canale5 Uomini e Donne, è stato colpito da un lutto improvviso. Nelle scorse ore infatti, attraverso il suo profilo Instagram, Sperti ha detto addio al padre e si è chiuso in un doloroso silenzio. La notizia della morte dell'uomo è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan e i sostenitori dell'opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non aveva accennato a nulla che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Novella Toloni Attraverso i social network il celebre opinionista di Uomini e Donne ha dettoalscomparso per cause sconosciute Si chiude in maniera drammatica il 2020 per. Il popolare ballerino, volto amatissimo della trasmissione di Canale5 Uomini e Donne, è stato colpito da unimprovviso. Nelle scorse ore infatti, attraverso il suo profiloha dettoale si è chiuso in un doloroso silenzio. La notizia della morte dell'uomo è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan e i sostenitori dell'opinionista di Uomini e Donne., da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non aveva accennato a nulla che ...

